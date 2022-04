Ancora un pareggio per il Siena: finisce 0-0 il derby col Grosseto

Finisce 0-0 e con pochissime emozioni il derby tra Grosseto e Siena. Quella di oggi era una sfida dalle mille sfaccettature per i bianvoneri che andavano al Carlo Zecchini di Grosseto in cerca dei 3 punti che ormai mancano da troppo tempo. L’ultima vittoria della Robur risale infatti al 16 febbraio scorso (Siena – Fermana 2-0), dopodiché sono intercorse 4 sconfitte e 4 pareggi. Peraltro, all’andata i maremmani inflissero un pesantissimo 0-3 ai senesi. Dal canto suo il Grosseto veniva un buon momento, con 8 punti conquistati nelle ultime cinque partite. Arriva un pareggio, il quarto consecutivo, per i bianconeri che provano così a tirarsi fuori dalle zone più complicate della classifica

Per questa partita Padalino, in piena emergenza difensiva, si affida al 3-5-2, con Favalli e Mora a completare il reparto difensivo insieme a Dumbravanu e Guberti ad agire da esterno di centrocampo.

Grosseto (3-5-2): Barosi; Siniega, Ciolli, Gorelli; Raimo, Artioli, Rabiu, Piccoli, Mauceri; Capanni, Nocciolini.

Panchina: Lazzari, Fallani, Semeraro, Cretella, Marigosu, Moscati, Salvi, Arras, Tiberi, Boccardi, Bruzzo, Saporiti.

Allenatore: Agenore Maurizi.

Siena (3-5-2): Lanni; Mora, Dumbravanu, Favalli; Laverone, Cardoselli, Pezzella, Bianchi, Guberti; Ardemagni, Fabbro.

Panchina: Mataloni, Farcas, Guillaumier, Caccavallo, Bani, Zaccone, Bastianello, Meli, De Francesco.

Allenatore: Pasquale Padalino.

Parte forte il Grosseto che cerca di far male già nei primi minuti, mentre il Siena prova a rispondere in contropiede con scarsi risultati. La prima occasione è proprio per i padroni di casa che all’8′ vanno vicini al gol dell’1-0 ma Capanni da pochi metri non riesce a incornare la sfera. Con l’andare dei minuti cresce la Robur che arriva a calciare ben 5 volte dalla bandierina nel giro di 20 minuti. Meglio i bianconeri nella seconda metà di primo tempo: al 29′ Pezzella pesca Fabbro da solo davanti al portiere, ma il guardalinee ravvede il fuorigioco e ferma tutto. Ancora una possibilità da calcio piazzato per i senesi: al 35′ Guberti viene atterrato da un difensore biancorosso ma, dopo il fischio dell’arbitro, Pezzella calcia alto sopra la traversa. Dopo la segnalazione di due minuti di recupero del quarto uomo, il primo tempo si chiude sul risultato di 0-0.

Al rientro dagli spogliatoi non c’è Ardemagni sul terreno di gioco, al suo posto Padalino ha fatto entrare Caccavallo. Prova a mantenere l’inerzia favorevole il Siena che ricomincia a giocare proiettandosi subito in avanti. Le occasioni più pericolose dei bianconeri arrivano dalle fasce, coi traversoni di Guberti e Laverone, ma gli attaccanti non riescono a intercettare il pallone. Al 72′ l’occasione se la costruisce il Grosseto: Arras vola in contropiede ma viene fermato da Guillaumier, subentrato a Pezzella da pochi minuti. L’arbitro ravvede il fallo ma non estrae il cartellino rosso, per la rabbia della panchina e dei giocatori grossetani, graziando così il centrocampista maltese. Sugli sviluppi del seguente calcio di punizione il Grosseto va vicinissimo alla rete del vantaggio ma, sul colpo di testa di Bruzzo, ci pensa Lanni con un vero e proprio miracolo a salvare il Siena. Si rimane sullo 0-0. Adesso la Robur prova a dire la sua ma non riesce mai a rendersi pericolosa. Nel finale è il Grosseto che prende le redini della partita, mentre i bianconeri sembrano appagati dal pari. Dopo cinque minuti di recupero l’arbitro fischia tre volte: finisce 0-0 tra Grosseto e Siena.

Emanuele Giorgi