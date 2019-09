Coldiretti presente alla Fattoria in Fortezza con agroalimentare di qualità e stand informativi

Un fine settimana dedicato alla natura, agli animali, all’ambiente, alla conoscenza e alla sport. Si presenta davvero con i migliori auspici l’edizione 2019 de “La Fattoria in Fortezza”, iniziativa che richiama ogni anno grande pubblico di ogni età, soprattutto famiglie con bambini che si divertono e contemporaneamente conoscono e imparano. Domani e domenica, 21 e 22 settembre, ad accogliere il pubblico nei bastioni della Fortezza ci saranno davvero tante realtà importanti che, insieme, creano la filiera della tutela, della conoscenza, del gusto. Tra Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Università di Siena, Uisp e naturalmente con il Comune non poteva non essere presente anche Coldiretti: “Per noi è importante essere presenti tra i protagonisti di una iniziativa tanto significativa che tocca il punto nevralgico del settore – commenta il direttore di Coldiretti Siena, Simone Solfanelli – dal gusto alla tutela del made in Italy”.

Saranno infatti oltre venti le aziende associate Coldiretti, dove sarà possibile assaporare tutto il gusto genuino del territorio e fare la spesa al mercato agricolo di Campagna Amica, ma l’attività si amplia con uno stand dedicato alla raccolta firme per dire ‘stop al cibo anonimo’ e si all’obbligo di indicazione di origine in etichetta, dando un forte sostegno ad una battaglia storica di Coldiretti.

Proteggere la nostra salute e contrastare le frodi alimentari: “Questo inizia dall’etichetta obbligatoria sugli alimenti, trasparenza totale quindi sulla provenienza dei prodotti in modo che il consumatore possa scegliere liberamente – conclude Solfanelli.

Da segnalare inoltre, per quanti vorranno informazioni su pensioni, assistenza e previdenza, sarà presente uno stand del Patronato Epaca dove i cittadini potranno avere tutte le notizie di loro interesse.