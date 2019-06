Amministrazione del personale e contabilità, due corsi gratuiti a Siena

Amministrazione del personale” e “Contabilità e bilancio”. Sono i due corsi di formazione in area amministrativa in vista a Siena, per iniziativa delle agenzie formative Cescot di Siena. I corsi, approvati con determina dirigenziale n.18335 del 31/10/2018, sono interamente gratuiti in quanto finanziati con le risorse del POR FSE Toscana 2014 – 2020 e rientrano nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Entrambi si rivolgono a 10 allievi, di cui almeno 5 donne e 5 partecipanti over 40, compatibilmente con la tipologia delle domande d’iscrizione.

Le lezioni prenderanno il via a metà luglio, ogni corso sarà di 254 ore di cui 174 ore di aula e le restanti 80 di stage presso aziende della provincia di Siena. Al termine del corso, previo superamento di un esame finale, ai partecipanti sarà rilasciata un’idoneità per la Certificazione di competenze riconosciuto dalla Regione Toscana. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro il 24/06/2018 alle 13 a: Segreteria CESCOT SIENA – S.S. 73 Levante 10 – 53100 Siena. I moduli di iscrizione sono reperibili presso l’agenzia formativa di Confesercenti Siena, scaricabili dal sito: www.cescot.siena.it – Sezione Management e gestione. Se il numero di domande di iscrizione sarà superiore a quello previsto si svolgerà una selezione; è previsto in ogni caso un colloquio motivazionale preliminare.

Le iscrizioni sono aperte fino al 24 giugno all’agenzia Cescot Siena – www.cescot.siena.it .