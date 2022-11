Amministratori di Sostegno, parte il corso di formazione dell’Asl Toscana sud est per i professionisti

Un corso per la formazione di Amministratore di sostegno (Ads) rivolto a tutte le aree territoriali di riferimento dell’Asl Toscana sud est: è l’iniziativa promossa dalla direzione dei Servizi sociali in attuazione di quanto disposto dalla Regione Toscana, che ha chiesto alle Aziende sanitarie di realizzare specifiche attività per diffondere e consolidare questo istituto per gestire elenchi, anche di professionisti, disponibili ad assumere l’incarico di AdS.

Si tratta di una figura che opera a favore di persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. La nomina è di competenza del Giudice Tutelare. A tal proposito la direzione dei Servizi Sociali della Sud est propone agli iscritti ad Ordini/Albi professionali (avvocati, assistenti sociali, infermieri, dottori commercialisti e degli esperti contabili, psicologi, ecc.) delle province di Arezzo, Grosseto e Siena un percorso formativo e informativo, totalmente gratuito, per chi fosse interessato e disponibile a ricoprire il ruolo di AdS.

L’iniziativa è strutturata in tre moduli formativi (a distanza): giuridico, conoscitivo dei servizi e patrimoniale-amministrativo, per un totale di 24 ore, più una verifica finale (in presenza).

Il volantino del corso e il modulo di iscrizione sono scaricabili sul sito della Asl alla pagina https://www.uslsudest.toscana.it/notizie/amministratori-di-sostegno-parte-il-corso-di-formazione-dell-ausl-toscana-sud-est-per-professionisti e da inviare entro le 12 di mercoledì 7 dicembre 2022, a: [email protected]