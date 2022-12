Amministrative 2023, spunta il nome di Massimo Castagnini per il dopo De Mossi

Spunta il nome di Massimo Castagnini nella corsa per le elezioni amministrative 2023: il suo sarebbe il nome scelto dai gruppi e dalle liste civiche vicine all’amministrazione comunale attuale, per avviare il cammino del post Luigi de Mossi, dopo che il sindaco ha dichiarato che non si ricandiderà.

Ed il via libera alla candidatura di Castagnini, nome molto noto e apprezzato in città, sarebbe uscito fuori durante una riunione alla quale avrebbe partecipato anche lo stesso sindaco. Al tavolo sarebbero stati presenti, tra gli altri, il capo di gabinetto Daniele Tacconi, braccio destro del primo cittadino, l’ex-dg del Siena Andrea Bellandi, Leonardo Tafani, Marco Paglialunga, David Chiti.

Il meeting sarebbe dunque servito come prima grande manovra per far partire il percorso elettorale nel 2023 dell’attuale presidente di Sigerico( nominato nella sua attuale carica proprio da questa amministrazione, ndr).

Eppure, nonostante lo spessore del candidato, il centrodestra sembra aver storto il naso e Castagnini si troverebbe già di fronte ad un ostacolo difficilmente superabile: i partiti di centrodestra – Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia – avrebbero espresso parere negativo nei suoi confronti.

Prese di posizioni evidenti in questo senso ancora non ci sono e gli esponenti locali della coalizione si limitano a commentare che quella di Castagnini è solo una voce che, se confermata, andrebbe valutata. Il “no” più autorevole però sarebbe comunque già arrivato da Roma: il neo-deputato di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti avrebbe fatto il pollice verso sulla candidatura di Castagnini.

Katiuscia Vaselli

Marco Crimi