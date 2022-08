Amiata e Val d’Orcia: manca il pediatra, da settembre bambini seguiti dai medici di base

Dal 31 agosto i comuni di Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio, Castiglione d’Orcia e Radicofani si troverà senza pediatra visto che cesserà la propria attività il dottor Gianluca Della Rotonda con l’Asl che non è riuscita momentaneamente a trovarne il sostituto

Per questo l’Azienda pubblicherà la zona carente per pediatri di libera scelta. Intanto, informa una nota, i genitori sono liberi di segnare i bambini al proprio o ad altri medici di base dell’Amiata -Val d’Orcia oppure, per consulenza o supporto, alle reti specialistiche pediatriche della casa della salute di Abbadia San Salvatore e del distretto di Piancastagnaio secondo il criterio di prevalenza della residenza.

Per segnare il figlio al medico di medicina generale, è necessario attenersi a quanto comunicato nell’sms e nella lettera che le famiglie stanno ricevendo cioè scrivere ad [email protected] allegando copia fronte retro di un documento di identità del genitore (non è possibile farlo dal portale della Regione Toscana). Al ricevimento della mail gli operatori assegneranno il medico di medicina generale indicato, dando al genitore riscontro sempre per mail. Dal 1 settembre allo 0577 782423, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9 sarà possibile per i genitori prenotare le visite eventualmente richieste dal medico di base e per facilitare il percorso.

Tutto ciò in attesa dei termini regionali e per la pubblicazione della zona carente.