Amazon, lo stabilimento a Siena ancora non apre: la multinazionale lo potrebbe affittare

Per ora lo stabilimento di Amazon a Siena non viene aperto. E la multinazionale starebbe cercando una partnership con altre realtà per subaffittare la struttura. Non solo: c’è la possibilità che l’immobile diventi centro di distribuzione e non centro di smistamento. Il magazzino è stato completato mesi fa ma è ancora vuoto. L’arrivo del colosso dell’e-commerce, che era stato già ipotizzato poco dopo l’approvazione del nuovo Piano operativo, sarebbe stato un primo passo per cambiare il volto della periferia del Comune. Il nuovo impianto sarebbe dovuto essere attivo a fine dicembre o al massimo nelle prime settimane del 2023 e avrebbe portato con sé nuove opportunità lavorative per il territorio. Tutto però ancora è fermo anche se Amazon, parlando con la stampa locale, non ha mai anticipato nulla sulla struttura, limitandosi invece a ricordare come nella sua politica aziendale ci sia “una lunga tradizione di non commentare i piani futuri”