Amatori a chi? – Volano Arcidosso e The Brobuddies, i 34 punti di Flori non bastano ad Amiata Basket

Il Fomenta fa sette su sette e tenta la fuga ma la sua diretta contender Arcidosso riesce a tenere il passo. La Balzana si riprende dalla sconfitta all’ultimo respiro della scorsa settimana e vince, mantenendo la terza posizione insieme a The Brobuddies . Queste le risposte che arrivano dai campi della provincia per la settima giornata di andata del torneo basket Uisp 2019/2020.

Nuovo avversario, stesso risultato. Il Fomenta (prima a 14 punti) si conferma la schiacciasassi del campionato e passa sopra anche a Sena Julia ( 4 punti). Il tabellino alla fine segna 64-71. Non basta l’ottima prestazione di Pianigiani che ne realizza 22, il Fomenta infatti può contare su una vera e propria orchestra di tiratori dentro e fuori dall’arco: Casprini ne mette 16, Moroni 13 e Bruni 19

Insegue ancora Arcidosso(seconda a 12 punti) che stravince per 74 -50 nella partita contro Staggia(ultima e ferma a 0 punti). Per Arcidosso Bassetti vede il canestro grosso come una vasca ed infatti dalla sua mano arrivano 31 punti, per Staggia bene Orlandi: 22 punti

Trionfo per La Balzana che non si allontana dalla vetta (10 punti). I ragazzi di coach Covili battono le Vecchie Glorie(2 punti) per 52 – 64. Troppo differenti i rapporti di forza tra i due team e questo lo confermano anche i 19 punti di Bindi e i 12 di Migone, e la grande prestazione in difesa. Il basket le Vecchie Glorie può comunque consolarsi con Marabotti, 14 punti.

A fare compagnia in terza posizione a La Balzana ci sono sempre i The Brobuddies (10 pt.) usciti vincitori nel match contro il Commandos Tigre (4 pt.). Finisce 50-55. Per The Brobuddies pesano i 15 messi da Moreno e un Corsi che, da secondo violino, ne infila 9. Per il Commandos Tigre il migliore è Bianchi con 21 punti

A metà classifica lo scontro tra Asciano e Amiata si risolve con il successo dei primi (ora a 6 punti) per 64-56. Gli ospiti ( 4 punti) subiscono i 18 di Molinaro e i 10 messi da Magini ma possono invece sorridere per avere il top -scorer della settimana: Flori infatti ha segnato 34 punti

In questa giornata ha riposato la Polisportiva Castellina Scalo

Di seguito la classifica alla settima giornata

L’allenatore della settimana

Coach Azzurrini si gode il buon momento dei The Brobuddies, la squadra da lui allenata che ha appena conquistato una importante vittoria contro il Commandos Tigre. La gara si è decisa all’ultimo tuffo, con la vittoria della squadra guidata da Azzurrini con il punteggio di 55-50. La classifica sorride, i Brobuddies hanno 10 punti in questo momento in graduatoria.

Coach Azzurrini, è soddisfatto della prova dei suoi giocatori?

“E’ stata una bella vittoria, anche se è arrivata dopo un match che è stato dai due volti. Nel primo tempo ci siamo presi un buon vantaggio, siamo andati sopra nel punteggio quasi di venti punti, poi abbiamo proseguito un po’ a stento fino ad un finale che è stato praticamente punto a punto”.

Quanto è stata importante la vittoria conquistata?

“Sicuramente conta ed è stata importante per la nostra classifica. Poi si sa bene quali sono le squadre più forti del campionato, tuttavia noi non siamo lontani, vogliamo tenere duro e proviamo a giocarci le nostre possibilità. Lo scorso anno per noi è stata una stagione fallimentare, quest’anno cercheremo di fare meglio. Abbiamo una squadra che può vincere con tutti ma che al contempo può perdere con tutti”.

E’ soddisfatto della posizione in classifica della sua squadra?

“Sì, diciamo di sì, siamo dove pensavamo di essere”.

Come è arrivato a fare l’allenatore?

“Io ho sempre giocato a pallacanestro nei campionati amatori, adesso che ho 50 anni ovviamente gioco un po’ meno. Sette anni fa trovai uno spazio, un luogo, per alcuni ragazzi, figli di amici e appassionati di basket. Con il tempo è nata l’idea di mettere su una squadra e di prendere parte al campionato Uisp. Sentirmi chiamare coach mi fa quasi sorridere, diciamo che sono un counselor coach nel senso che do qualche consiglio per fare in modo che i giocatori tirino fuori il meglio in campo. Ma a questi livelli sono loro che giocano e che possono fare la differenza”.

Quali sono le emozioni che prova nell’allenare una squadra?

“Sono svariate, poi io sono una persona piuttosto passionale. Si va dall’incazzatura quando le cose non vanno per il meglio fino al più grande entusiasmo in stile Pozzecco”.

Allenando ragazzi molto giovani quanto conta per lei l’aspetto etico?

“In effetti siamo una delle squadre più giovani del campionato. Io metto per i miei giocatori delle regole precise anche da un punto di vista comportamentale. Quando qualche ragazzo non le rispetta deve offrire un rinfresco al resto della squadra”.

Qual è il suo sogno per questa stagione?

“Beh, diciamo che in campo io non vado mai per perdere… Quindi la speranza è di riuscire ad arrivare il più lontano possibile”.

Nelle prossime due giornate affronterete Castellina e Arcidosso, cosa si aspetta da questi match?

“Saranno due sfide non semplici, speriamo di mostrare il nostro miglior basket e di conquistare più punti possibile”.

L’Mpv

Una partita combattuta quella che si è giocato settimana scorsa tra Sena Julia e Fomenta. Sena Julia ha perso di soli 7 punti, 64 a 71. Francesco Pianigiani, nonostante la sconfitta che, ha realizzato comunque 22 punti dando non pochi problemi alla prima in classifica. “Purtroppo abbiamo perso, nonostante tutto abbiamo giocato una bella partita, siamo stati avanti di punteggio per tre quarti -spiega Pianigiani-, all’ultimo quarto sono venuti fuori i valori effettivi della squadra, eravamo stanchi e il Fomenta ci ha battuto”.

Il Fomenta è la squadra da battere ma tu comunque sei riuscito a realizzare 22 punti, non pochi…

“No, non sono pochi, non saprei dire come abbia fatto, forse ero particolarmente ispirato. Magari la consapevolezza di giocare contro una squadra forte mi ha fatto concentrare ancora di più. Infatti ho segnato molti tiri da tre punti”.

Immagino che anche tu venga da un passato navigato nel basket agonistico?

“Si, ho sempre giocato a basket, fin da quando ero bambino e giocavo nelle giovanili, sono arrivato a giocare nella Mens Sana e Costone a livello agonistico. Oggi, nonostante gli amatori, gioco in serie D nel Sinalunga”.

Si nota la differenza tra gli amatori e le categorie agonistiche?

“La differenza chiaramente c’è, anche se, guardando il gioco del Fomenta o La Balzana, direi che potrebbero giocare in una categoria agonistica, il loro livello forse sarebbe anche più alto di alcune squadre della serie D. Comunque la differenza si nota, anche solo per il carico di allenamenti, nel Sinalunga ci alleniamo molto di più, soprattutto dobbiamo anche concentrarci nella crescita dei giovani”.

Che cosa ne pensi del basket amatoriale? Molti giovani si sono avvicinati nel mondo Uisp, hanno sicuramente ringiovanito la categoria e forse si sono anche migliorate le prestazioni….

“La prima volta che ho iniziato a giocare nei tornei Uisp, sarà stato 5 o 6 anni fa, devo dire che da allora ad oggi, la qualità è nettamente migliorata, ci sono più giovani, c’è un impegno nettamente diverso, mi diverto di più”.

Come sta andando il tuo Sena Julia?

“Non siamo partiti benissimo, abbiamo perso 2 partite che non dovevamo perdere e ora si sente la differenza di questi 4 punti. Siamo ancora molto lontani dal sognare la vittoria del campionato, ma il nostro obiettivo è quello di arrivare comunque tra le prime 4 squadre”.

Il campionato è iniziato da poco, ancora è presto per fare un pronostico, ma ad ora come ti sembra? La classifica potrebbe rispecchiare la realtà?

“Ancora il campionato è giovane, direi che comunque che le prime 2 posizioni occupate dal Fomenta e La Balzana, sono blindate, sarà difficile riuscire a spodestarle. Adesso c’è anche Arcidosso che non molla, sono una bella squadra, per riuscire ad arrivare tra le prime posizioni, dovremo lottare tanto”.

La Sena Julia che squadra è? Potete contare su qualche giovane?

“Direi che la Sena Julia è la stessa ormai da tempo. Presidente ed allenatori sono gli stessi, così come lo sono la gran parte dei giocatori. Non siamo giovanissimi, siamo più o meno tutti coetanei e ci stiamo avvicinando ai 30 anni. Contiamo su un solo ragazzo che scende sotto i 25 anni. Una realtà molto diversa dal Sinalunga che, differentemente, ha una rosa molto giovane con ragazzi che nati nel 2003”.

Adesso tutti concentrati sulla partita di giovedì prossimo che vi vedrà impegnati contro Staggia. Loro sono 2 punti sotto a voi, una vittoria vi potrebbe dare 2 punti importanti, viceversa, Staggia vi raggiungerebbe…

“Giovedì ci dobbiamo impegnare e dobbiamo vincere a tutti i costi, con Staggia dobbiamo fare bene, 2 punti sono indispensabili, anche perché levato le prime 3 squadre, siamo più o meno tutte a pari punti”.

