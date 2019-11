Amatori a chi? – Ritratto de La Balzana, squadra senese titolare dello scudetto nazionale basket Uisp

Comincia oggi una nuova rubrica di Siena News dedicata allo sport. Cominciamo dal basket perché quella cestistica è sempre stata un’eccellenza di Siena, anche oltre alle squadre cittadine blasonate. Il vivaio senese è florido e noi vogliamo dedicare una parte di questo giornale a raccontare questo vivaio ma anche quello di tanti giocatori professionisti che ora militano sul parquet delle Minors. Ogni merocledì alle 17 racconteremo il mondo del basket Uisp, con partite, tabellini, classifiche, interviste. Nella provincia di Siena sono undici le squadre del Basket Uisp, persone che arrivano ogni settimana anche dall’Amiata, con il freddo dell’inverno, per giocare al ‘palaghiaccio’. Parliamo del palazzo alla Colonna di San Marco, soprannominato così dai giocatori per il freddo che ci fa e parliamo di persone che con passione e solo con quella portano avanti squadre e partite, per poi vivere con la stessa passione e amicizia la pizza e la birra a fine partita. Due di queste squadre. il Fomenta due anni fa e la Balzana l’anno scorso, hanno vinto lo scudetto nazionale basket Uisp, mostrando quanto sia alto il valore dell’attività cestistica senese e dei tanti che con passione la portano avanti.

Katiuscia Vaselli

La Balzana è la squadra che lo scorso anno ha conquistato lo scudetto del campionato nazionale di basket Uisp. Negli ultimi due anni due squadre senesi, prima il Fomenta e poi la Balzana, sono salite sul tetto italiano di questa federazione in ambito cestistico. Una dimostrazione della qualità del basket senese. Le due squadre appena citate si affronteranno tra due giorni per un match che è valido al momento per la prima fase del campionato provinciale, poi chi lo sa se anche quest’anno una di queste due compagini riuscirà a conquistare a fine stagione il tricolore.

La Balzana fino a questo momento ha conquistato 8 punti in classifica e segue a due punti di distanza il Fomenta capolista. La scorsa settimana è arrivata una vittoria rilevante contro Amiata basket: 52-34 il risultato conclusivo di una sfida che ha visto sempre in vantaggio La Balzana di coach Alessandro Covili. Il sogno di chi fa parte di questa compagine senese è quello di vivere un’altra stagione da protagonisti. Il 45enne coach Covili ha guidato il gruppo nella scorsa annata sportiva fino alla conquista dello scudetto, dopo gare non semplici vissute sia nel regionale che poi nelle finali nazionali disputate a giugno a Rimini.

Coach Alessandro Covili, contro Amiata basket è arrivata una vittoria piuttosto netta.

“Sì, sono soddisfatto della prestazione dei miei giocatori. L’Amiata non sembra essere una delle squadre più forti di questo campionato, noi abbiamo conquistato e poi mantenuto un discreto vantaggio in un match che è rimasto su un punteggio basso”.

Che squadra è quella che lei allena quest’anno?

“Purtroppo abbiamo avuto alcune defezioni rispetto alla scorsa stagione. Due giocatori, Barbucci e Alessandro Mancini, sono passati alla Mens Sana; uno, Catoni, è andato al Costone; e poi Lenardon e Leonardo Mancini sono al momento infortunati e rientreranno solamente all’inizio del 2020”.

Pensate di sostituirli, magari a campionato in corso?

“No, non è nostra intenzione fare delle nuove operazioni. C’è stato l’innesto di Vercellotti, un ragazzo di Genova che lavora a Siena, che tra l’altro è stato decisivo nella nostra vittoria della Supercoppa italiana contro l’Albergo Le rose di Pistoia, e sono tornati a giocare Mandriani e Migone”.

Quali sono le vostre ambizioni per questa stagione?

“Vorremmo fare un’altra annata ai massimi livelli e cercare di vincere più partite possibile. Sono ottimista, anche se al contempo sono consapevole che in questo momento il Fomenta è più forte di noi”.

Che emozione ha provato a diventare campione d’Italia?

“E’ stato bellissimo. L’emozione più grande è stata quella di andare tutti e quattordici i componenti del team alle finali di Rimini, e questa non è una cosa semplice quando si parla di basket amatoriale. Poi sul campo è stato tutto meraviglioso, abbiamo giocato quattro match in tre giorni e mezzo. Abbiamo affrontato giocatori che in passato avevano militato in squadre di serie A e di serie B”.

Com’è arrivato a fare l’allenatore?

“Per tanti anni ho giocato, a Poggio al Vento e ad Asciano. Poi ho arbitrato, anche a livello nazionale. Due anni fa stavo giocando alla Balzana e mi fu chiesto di fare anche l’allenatore della squadra. Così adesso faccio l’allenatore-giocatore, ma in campo rimango poco, anche perché per allenare è meglio stare fuori e mantenere lucidità”.

Quali sensazioni prova nelle vesti di coach?

“E’ molto piacevole quando vedi che la squadra ti segue, è una bella soddisfazione”.

Ha un mito come allenatore?

“Obradovic. Forse caratterialmente un po’ gli somiglio”.

Ma lo scorso anno credeva nella possibilità di vincere lo scudetto?

“Ci speravo, però francamente era difficile pensare che saremmo arrivati fino in fondo. Si pensi che alla prima partita del regionale eravamo in svantaggio di 23 punti, alla fine vincemmo di 4. E al quarto di finale del torneo nazionale a 1’50” dalla fine stavamo perdendo di 5 punti contro Roma”.

Cosa significa che gli ultimi due scudetti del basket amatoriale Uisp siano stati vinti da due squadre senesi?

“Significa che a Siena c’è la cultura e c’è la passione per il basket. Ci sono tanti cestisti che sanno giocare e mi lasci dire che ci sono anche molti giovani che invece di andare a giocare in categoria fanno il campionato amatori per poter essere liberi nel fine settimana”.

Tra pochi giorni si giocherà la grande sfida tra la Balzana e il Fomenta, cosa dice al riguardo?

“Dico che sarà un bel modo per testare la nostra e la loro potenzialità, anche se è presto e questo match non sarà decisivo”.

Gennaro Groppa

Intanto prosegue spedito il campionato Uisp Amatori che, in testa alla classifica, vede ancora le posizioni invariate. Continua la marcia trionfale del Fomenta che, vincendo 36 – 61 contro Castellina Scalo, rimane imbattuto e mantiene salda la prima posizione. Castellina rimane bloccata invece nella parte bassa della classifica( 2 punti). Per Fomenta buone prestazioni di De Candia e Casprini , tutti e due in doppia cifra con 12 e 10 punti, 9 punti di Cai e Graziani per Castellina Scalo.

Rimangono in scia, ad 8 punti , sia La Balzana che Arcidossoentrambi reduci da due vittorie contro Amiata Basket, 2 punti e Lovers Asciano, 4 punti . La Balzana – Amiata Basket finisce 52 -34. Per la squadra di casa pesano gli 11 realizzati da Guasparri e i 10 di Maffia, per gli ospiti si segnalano i 7 messi da Vichi ed i 5 di Conti. Vittoria di 40 punti in trasferta invece per Arcidosso che stende con un sonoro 32 -72 Asciano. Per gli amiatini decisiva è la mano calda di Franza che sul parquet colleziona 28 punti. Ad Asciano non bastano invece gli 8 di Molinaro ed i 7 di Pianigiani.

Male invece The Brobuddies che perde 42-50 nel campo di Colonna San Marco contro Siena Julia( 4 punti e rimane ferma a 6 puntivedendo più lontana la vetta. Dei 50 punti messi da Siena Julia 12 arrivano dalle mani di Pianigiani e 9 invece sono di Benocci. Per The Brobuddies Tanganelli e Corsi realizzano rispettivamente 8 e 7 punti.

Rimane ancora al fanalino di coda con 0 punti la Polisportiva Staggia che con il Commandos Tigre( 4 punti)colleziona la quinta sconfitta di fila. Alla fine dell’ultimo quarto il tabellino segna il risultato di 49-32. Per il Commandos Tigre a fare la differenza, tra gli uomini scesi in campo, sono Bianchi e Napalymperis che mettono a referto rispettivamente 13 e 9 punti. Per lo Staggia non bastano i 12 di Cimini

In questo turno ha riposato il Basket Vecchie Glorie

Marco Crimi

Di seguito la classifica alla quinta giornata ed il turno successivo