Amatori a chi? – Corsa a due per il titolo: Fomenta e Arcidosso tentano la fuga

A lottare per il titolo adesso sono in due: il Fomenta e Arcidosso. I ragazzi di coach Lazzeroni si impongono con un risultato netto contro il Commandos Tigre, i biancoverdi invece battono di misura The Brobuddies nel match clou della settimana. Il Fomenta si conferma prima forza del torneo, riuscirà Arcidosso a tenergli testa?.

Con una prestazione mostre di Terrero, che piazza 27 punti, Fomenta sconfigge 57-42 il Commandos Tigre e resta ancora imbattuta e in testa al campionato. Per gli avversari non bastano i 18 di Bianchi e gli 11 di Billotta

In prima posizione, insieme ai rossoblu, però c’è ancora Arcidosso che vincendo 67 -73 contro The Brobuddies si conferma una seria competitor per la vittoria finale del campionato Uisp. Castri (14), Bassetti (20), Franza (20) mettono insieme 54 punti decisivi. Bene Cenni e Bolognesi per The Brobuddies, rispettivamente con 11 e 12 punti.

Vittoria al cardiopalma per Sena Julia che si impone in casa 57 – 56 contro Castellina. Azione di rimessa, pick and roll arresto e tiro dalla media poi grande difesa sull’attacco finale degli ospiti. La giocata clutch, a sangue freddo, esce fuori dalle mani di Brocchi, 10 punti, ma coach Barresi può fare affidamento anche su Benocci e Taddeucci, 12 punti. Il finale amaro per Castellina non oscura le prove positive di Shullani e Di Martino, 10 e 12 punti.

Sena Julia ha inoltre in settimana vinto la partita di recupero contro il Commandos Tigre per 43 -60 rilanciandosi così nella parte alta della classifica. Per i bianconeri bene ancora Brocchi, con 13 punti, per il Commandos si segnalano i 14 punti di Amari.

Nella parte bassa della classifica perde ancora Staggia questa volta battuta da Amiata 56-66. Flori stavolta non raggiunge i 30 punti come nelle scorse due partite ma i suoi 19 ed i 26 di un super Bruni danno la vittoria agli amiatini. Il migliore di Staggia è Borova con 17 punti.

A metà classifica Le Vecchie Glorie si impone 44-49 contro Asciano.

Marco Crimi

L’Mvp

Si è conclusa settimana scorsa la nona giornata di campionato del torneo amatoriale Uisp di basket. Tra le tante partite si è giocata anche quella tra Amiata Basket e Staggia, dove gli amiatini hanno strappato due punti alla compagine valdelsana. Una vittoria di sostanza, grazie anche al contributo di Simone Bruni, giocatore dell’Amiata Basket che ha archiviato la partita con 26 punti all’ attivo, è lui l’Mvp della settimana.

Simone complimenti per la splendida partita di settimana scorsa, è stata difficile?

“Siamo stati sempre in vantaggio sin dai primi minuti, nell’ultimo quarto Staggia ha accelerato il passo mettendoci in difficoltà ma comunque siamo riusciti a vincere”.

Ventisei punti non sono pochi…

“Devo dire che in queste circostanze la fortuna gioca un bel ruolo, mi sono entrati tantissimi tiri liberi, circa 14 su 16. Inoltre, sono stato molto presente sotto canestro riuscendo a prendere la maggior parte dei rimbalzi”.

Scommetto che anche tu avrai un passato alle spalle nel basket, prima di arrivare a giocate negli amatori Uisp?

“Si, diciamo che gioco da quando facevo la terza media. L’anno scorso giocavo in prima divisione. Con la mia squadra ci abbiamo provato ma non abbiamo fatto una grande figura, abbiamo concluso il campionato con zero punti”.

L’Amiata Basket è tornata negli amatori in questo campionato dopo un anno sabbatico, che squadra è?

“La squadra ha qualità e tattica, l’unica nostra pecca è data dalla mentalità, spesso ci facciamo prendere dalla tensione e non riusciamo a giocare con la mente libera. Il campionato è iniziato male, molte squadre forse sono qualitativamente meglio di noi. Le sconfitte invece, sono arrivate a causa della nostra negligenza, potevamo fare meglio. Quando ci impegniamo sappiamo fare grandi cose, siamo perfino riusciti a vincere con il Sena Julia che ora si trova tra le prime posizioni”.

Siete una squadra giovane?

“Direi che siamo un gruppo misto, ci sono alcuni giocatori più anziani ormai navigati nel basket amatoriale, poi ci siamo noi nuovi molto più giovani. Nonostante tutto direi che ci equivaliamo, i più anziani ci insegnano l’esperienza, noi più giovani ci mettiamo la grinta”.

A Siena i tornei amatoriali non vantano un grandissimo pubblico, mentre so che Arcidosso ha una grande pubblico al seguito, voi che realtà siete?

“Direi che nel nostro versante della montagna il basket non è mai stato granché praticato”.

Il campionato è ancora giovane ma vi trovate in fondo alla classifica e sopra di voi ci sono grandi squadre, alcune vittoriose in campionati Italiani, qual è il vostro obiettivo?

“Non abbiamo obiettivi, cerchiamo di dare il massimo. Non abbiamo prospettive ma sappiamo che possiamo fare meglio di come sta andando il campionato ora. Cercheremo di recuperare al ritorno, magari non sbagliando quelle partite che sono all’altezza delle nostre prestazioni”.

Testa alla prossima partita?

“Si, una partita importante e sentita, giocheremo con i cugini (Arcidosso n.d.r.) quindi sarà un derby. Loro sono molto forti e stanno lottando per la vittoria del campionato, noi non gliela daremo vinta, non ci vogliamo certamente far mettere i piedi in testa”.

Amiata come si sta preparando?

“Daremo il massimo impegno, tra di noi c’è un grandissimo rapporto. Forse ci manca un po’ di organico e ci ritroviamo con un allenatore molto bravo ma che, spesso, deve anche entrare in campo e giocare. In quel momento rimaniamo scoperti senza un punto di riferimento”.

Niccolò Bacarelli