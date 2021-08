“Alvalenti non discrimina”, no dell’artista al green pass: spettacolo annullato

“Alvalenti non discrimina“, ha scritto questo l’artista senese, famoso per i suoi disegni umoristici, che ha annullato lo spettacolo di ieri, sabato 21 agosto, al chiostro di Sant’Agostino a Monticiano.

“Mi vedo comunque costretto ad annullare e rinviare ad un futuro migliore il mio spettacolo Il Poeta e la Lavagna”, ha proseguito Alvalenti sui sociale aggiungendo che “la mia etica non mi consente di accettare la discriminazione cui dovrebbe sottostare il mio pubblico attraverso il Green pass. Per gli enti privati o pubblici che applicano questa regola antiumana, perché viola i diritti fondamentali dell’uomo, non sono disponibile a prestare la mia arte“.

Alla scelta dell’artista ha risposto l’amministrazione del comune nella Val di Merse sui propri canali social. Viene definita “lecita”, la decisione di Alvalenti anche se “la posizione di quest’amministrazione-si legge-, per il suo ruolo istituzionale e, soprattutto, per scelta è sempre stata attiva e favorevole a tutte le campagne e azioni messe in atto per il contenimento del virus e ha sempre invitato i cittadini a proteggere se stessi, e gli altri, con i mezzi messi a disposizione, compresa l’adesione alla campagna vaccinale!”, si legge in un post sui social