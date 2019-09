Alternanza scuola – lavoro, torna il progetto Escac: ecco come partecipare

Trentacinque diverse proposte a carattere divulgativo, educativo e di

orientamento agli studi universitari, realizzate dal personale che

opera nei musei del Sistema museale di ateneo (SIMUS) e della fondazione

Musei Senesi: è l’offerta didattica 2019/2020 del progetto “Escac –

L’Educazione scientifica per una cittadinanza attiva e consapevole”.

Giunto con successo alla nona edizione, il progetto ha come obiettivo

principale il coinvolgimento e l’educazione dei giovani al variegato

mondo delle scienze, in maniera attiva e partecipata, attraverso una

stretta collaborazione tra realtà museale e istituzione scolastica.



Le scuole potranno aderire al progetto Escac fino al 1° ottobre 2019,

secondo le modalità riportate sul sito

http://www.simus.unisi.it/it/servizi/escac/, dove è possibile anche

consultare tutte le proposte di questa edizione, che spaziano dal museo

anatomico all’erbario e all’orto botanico, dalle collezioni di

preistoria, archeologia classica e medievale al museo di scienze della

terra, passando per la collezione degli strumenti di fisica

all’osservatorio astronomico e al museo universitario di strumentaria

medica, dal museo di storia naturale al museo “Le energie del

territorio”, il centro di documentazione di Poggio imperiale e il museo

nazionale dell’Antartide.