All’esame per la patente manda un “sostituto”: denunciato

La Polizia stradale di Siena ha denunciato un uomo di 28 anni, originario del Senegal e residente a Pontedera, nel pisano, poiché ai quiz per la patente di guida aveva mandato al suo posto un connazionale.

I poliziotti sono stati allertati dai funzionari della Motorizzazione Civile che, dopo la prova scritta, hanno notato che la firma del candidato che avevano davanti e anche la sua fisionomia non erano uguali a quelle dell’uomo che si era presentato in aula. Da lì il blitz degli investigatori della Stradale che, di corsa, sono andati a Poggibonsi dove era in corso l’esame pratico di guida e, così, sono riusciti a sgamare il vero candidato.

Lui ha negato tutto ma poi, messo alle strette, ha confessato il misfatto, di cui ne renderà conto in Procura. La prova d’esame è stata annullata.