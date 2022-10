Alle Ville di Corsano torna la Spritzkobram, parodia della fantozziana coppa Cobram

Si è svolta ieri, domenica 23 ottobre, alle ville di Corsano la quarta edizione della Coppa Spritzkobram, parodia della più famosa coppa Cobram di Fantozzi. La scena, diventata ormai un cult del cinema italiano degli anni ’80, è stata rievocata in modo impeccabile dal gruppo Spritzbike, che fa parte del Cral enti locali di Siena.

Alla manifestazione, dallo spirito chiaramente goliardico, hanno partecipato 21 ciclisti vestiti in modo bizzarro che hanno percorso per tre volte il circuito studiato dagli organizzatori che prevedeva anche alcuni tratti impegnativi. Tra tutti spicca la cima del diavolo dove gli effetti speciali hanno riprodotto l’immancabile tempesta da impiegato. Non poteva mancare il distributore di bibite dal funzionamento alterno e che ha lanciato le lattine ai partecipanti. E per finire non poteva mancare il ristoro alla trattoria “il Curvone”.

Al termine, come sempre, hanno vinto tutti la coppa Spritzkobram. “Quella che si è conclusa – hanno detto gli organizzatori – non è una gara, ma una passeggiata ciclistica fra amici conclusa a tavola tutti insieme nel ristorante di Pulcianese. Appuntamento al prossimo anno per la quinta edizione. Un grazie a tutti i valorosi impiegati per la loro partecipazione”.