Alle Terme Antica Querciolaia è un luglio all’insegna del cinema e del gusto

Nuova stagione e nuova formula per ‘Al Cinema con gusto alle Terme’, la rassegna che unisce gusto, cinema e relax alle Terme Antica Querciolaia. Per festeggiare il gusto a tavola e sullo schermo la sesta edizione si arricchisce con tante nuove proposte enogastronomiche firmate da Cia Siena- Bottega La Spesa in Campagna, Cuoco a Domicilio e Bottiglieria Salefino. L’edizione 2019 prenderà il via giovedì 11 luglio per una lunga estate con 6 appuntamenti conditi da una ricca programmazione cinematografica e accompagnati da assaggi golosi e bagni sotto le stelle.

Ogni serata inizierà alle 19.30 con degustazioni e assaggi di prodotti tipici delle Terre di Siena. Poi alle 21.15 spazio al film da godere comodamente immersi in vasca o al fresco dell’arena termale. L’altra novità dell’edizione 2019 è l’appuntamento extra con il gusto grazie alle proposte della Bottiglieria Salefino di Siena che, a bordo vasca, proporrà vini, drink e altri sfizi. Nel corso della serata, inoltre, sarà possibile concedersi un rilassante bagno sotto le stelle nelle piscine termali che per l’occasione rimarranno aperte fino all’una di notte.

A tutto food con il viaggio di gusto nei sei territori della provincia di Siena. La nuova stagione sarà ancora più gourmet grazie alla ricca selezione di prodotti curata dalla Cia di Siena. Un viaggio nei sei territori della provincia senese che, nel corso di ogni serata, si racconteranno attraverso le eccellenze dell’enogastronomia toscana rivisitate dalla fantasia degli chef di Cuoco a domicilio. Dalla Val d’Orcia, passando per le birre artigianali delle Crete senesi e della Val di Chiana, fino ai sapori del Chianti, di San Gimignano, delle Grance Senesi e di Montepulciano. L’arena estiva delle terme, inoltre, si arricchirà con nuove isole del gusto dove sarà possibile assaggiare salumi, formaggi, piatti gourmet e finger food, accompagnati dai vini e dalle birre delle migliori aziende della provincia di Siena, che si racconteranno anche attraverso la passione dei produttori presenti alle terme. Dalle 21.30 gli ‘Sfizi della Bottiglieria Salefino’, che proporrà una ricca selezione di vini e drink per ogni serata diversa, proposti a bordo vasca durante e dopo la visione del film.

Tutti i film in programma. Ricca anche la programmazione cinematografica che partirà giovedì 11 luglio con il film premio Oscar ‘Green Book’. Giovedì 25 luglio sarà la volta della pellicola d’animazione, realizzato da Pixar in collaborazione con Walt Disney Pictures, ‘Up’. Quattro gli appuntamenti di agosto: si parte giovedì 1 agosto con il capolavoro di Bernardo Bertolucci ‘Io ballo da sola“, giovedì 8 agostosul grande schermo a bordo vasca sarà proiettata la commedia ‘C’est la vie’, diretta da Olivier Nakache e Eric Toledano. Ancora un appuntamento con il cinema italiano giovedì 22 agosto con ‘Quanto basta’ e gran finale giovedì 29 giugno con ‘I Tenenbaum’, film del 2001 diretto dal genio di Wes Anderson.

Info e prenotazioni. “Al cinema con gusto alle Terme” è un’idea di Giovanni Pellicci e Lorenzo Bianciardi, promossa e ospitata dalleTerme Antica Querciolaia in collaborazione con la Cia di Siena- Bottega della Spesa in Campagna, Cuoco a Domicilio, Bottiglieria Sale Fino e MCM Service, con il patrocinio del Comune di Rapolano Terme e con il contributo di Estra. Le serate sono a numero chiuso e a prenotazione obbligatoria, chiamando il numero di telefono 0577-724091 al costo di 28 euro (che comprende degustazioni a bordo vasca, film e bagno notturno), di 25 euro (prevendita entro il giorno prima sia online che alla cassa), di 22 euro per gruppi (non inferiori alle 15 persone) e di 10 euro per i bambini fino a 10 anni di età. L’ingresso solo cinema (dalle 21 in poi) è di 15 euro. È possibile usufruire della formula ‘Rimani alle Terme’ che al costo di 28 euro comprende l’ingresso giornaliero alle terme Aq e la serata di ‘Al cinema con gusto alle Terme’.

Le Terme Antica Querciolaia. Le terme sono aperte tutti i giorni, da lunedì al venerdì, con orario continuato, dalle 9 alle 19 e la domenica fino alle ore 20. Il sabato sarà possibile trascorrere un’intera giornata coccolati dai vapori termali, fino all’una di notte. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0577 724091, visitare il sito www.termeaq.it oppure la pagina Facebook “TermeAntica Querciolaia” e il Profilo Twitter @termeaq.