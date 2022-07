Alle Scotte una risonanza magnetica da 1,5 tesla per la Neuroimmagini

Importante ammodernamento tecnologico per le Scotte. All’ospedale è stata acquistata una risonanza magnetica da 1,5 tesla, che sarà usata alla Neuroimmagini del dipartimento di scienze neurologiche e motorie.

“Si tratta del primo acquisto per l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero finanziato con il contributo a valere sul Pnrr, previsto da una delibera della giunta della Regione Toscana, con utilizzo di procedure di gara aggiudicate da Consip”, spiega una nota. “La nuova risonanza magnetica va a completare il progetto di potenziamento e rinnovo del parco risonanze dell’Aou Senese-si legge-, che prevede a partire dall’inizio del 2023 l’installazione della quarta risonanza da 1,5 tesla, entro la fine dell’anno l’installazione della prima risonanza da 3 tesla, e nel corso del 2024 con l’installazione della risonanza acquisita tramite Pnrr del valore di circa 700mila euro”.

“Questo acquisto – dice Antonio Barretta, direttore generale dell’Aou Senese – è significativo perché, oltre a potenziare tecnologicamente la nostra azienda, è il primo finanziato con il contributo del Pnrr, uno strumento di supporto importante in ambito sanitario, con il fondamentale supporto arrivato dalla delibera della Giunta regionale. Si tratta quindi di un ammodernamento importante per il nostro ospedale e, di conseguenza, per l’attività di diagnostica a disposizione dei pazienti”.