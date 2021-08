Alle Scotte 11 ricoverati per Covid, 5 nelle ultime ventiquattro ore

I pazienti ricoverati in area Covid all’ospedale delle Scotte di Siena sono 11, di cui 2 in terapia intensiva, 6 nel setting di media intensità e 3 in degenza ordinaria.

Rispetto a ieri si sono registrati 5 ingressi.

Questa la provenienza dei pazienti: 5 dall’area senese, 3 dall’Alta Valdelsa, 2 dalla Valdichiana Senese, 1 dalla provincia di Grosseto.

VACCINAZIONI:

All’Aou Senese sono state effettuate in totale 73875 vaccinazioni, di cui:

– 10518 prime dosi per i sanitari

– 10204 seconde dosi per i sanitari

– 29172 prime dosi per pazienti fragili e cittadini di classi di età individuate dalla Regione Toscana

– 23981 seconde dosi per pazienti fragili e cittadini di classi di età individuate dalla Regione Toscana