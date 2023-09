Alla vigilia di Siena – Lastrigiana, Magrini: “Vincere aiuta a vincere”

Conferenza stampa della vigilia per Lamberto Magrini, che anche questo pomeriggio ha presentato la sfida di campionato collegato in video dal ritiro di Chianciano. Queste le sue dichiarazioni in vista della partita di domani contro la Lastrigiana.

”In passato qualche dirigente diceva spesso che le sconfitte aiutano – ha aperto il mister -, io invece penso che le vittorie aiutino a trovare morale, sicurezza e fiducia. La vittoria con la Fortis ha rafforzato le nostre convinzioni, anche se da un certo punto di vista non c’era bisogno perché i ragazzi sono consapevoli che rappresentiamo una società e una città importanti”.

Il fischio d’inizio è previsto domani alle 15, allo stadio Daniele Berni di Badesse.