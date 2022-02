Alla scuola ‘Capitan Uncino’ open day di nuovo in presenza: “Torniamo ad accogliere i genitori”

Dopo mesi di attesa la scuola dell’infanzia paritaria ‘Capitan Uncino’ è pronta ad accogliere di nuovo le famiglie dei bambini dal vivo! Così, sabato 19 febbraio, dalle 9.30, nel complesso di viale Europa, 15 a Siena (zona Due Ponti), i genitori che vorranno potranno confrontarsi con insegnanti ed educatrici, fare le loro domande per sciogliere ogni tipo sul futuro dei loro piccoli.

“Apriamo le nostre porti e ci facciamo conoscere”, afferma entusiasta Jessica Merlo, educatrice e coordinatrice del nido ‘Isola che non c’è’. “La nostra scuola – continua – è una struttura paritaria: seguiamo i programmi ministeriali ma aggiungiamo anche corsi extrascolastici come quello di musica o di inglese. Inoltre, rispetto a una scuola pubblica – aggiunge Merlo – variano gli orari ed il calendario: la nostra scuola è aperta dalle 07.30 alle 17.30 e rimane aperta tutto l’anno, fatta eccezione per i giorni delle feste comandate”.

A causa delle disposizioni previste dall’emergenza sanitaria covid19 è obbligatoria la prenotazione, la si può fare inviando una email a: [email protected]

Merlo prosegue: “La nostra struttura comprende un nido ed una scuola dell’infanzia. Una dei nostri fiori all’occhiello è proprio la continuità didattica: i bambini che frequentano il nostro nido acquisiscono una priorità sugli esterni rispetto alla scuola dell’infanzia. Prima del covid, poi, facevamo delle giornate apposite in cui i bambini degli ultimi anni del nido potevano conoscere futuri insegnanti e compagni di classe”.