Alla contrada dell’Aquila la Lupa con i gemelli di Piazza Postierla

La giunta comunale di Siena ha deliberato di concedere in comodato d’uso alla Nobile Contrada dell’Aquila l’opera d’arte, di proprietà dello stesso Municipio, della Lupa con i gemelli, attribuita allo scultore senese Neroccio di Bartolomeo de’ Landi, un tempo posta sulla sommità della colonna di piazza Postierla e oggi conservata nel Museo Civico di Siena. Lo si apprende dall’Albo Pretorio del Comune, come riporta il contratto stipulato tra le due parti la concessione dell’opera sarà di nove anni e sarà rinnovabile stesse condizioni per ulteriori nove anni. Dopo un restauro fatto alla fine degli anni Settanta del Novecento, la lupa è stata portata al Museo Civico di Palazzo Pubblico per ragioni conservative, dove ancora si trova. Attualmente sia la colonna sia la lupa sono stati integralmente rimpiazzati nel 1996 da un’opera moderna di Giuliano Vangi.