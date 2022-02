Alimentari di Siena organizza raccolta di medicinali, indumenti e oggetti per l’Ucraina

L’attività di alimentari in via dei Gazzani organizza una raccolta, di beni di prima necessità ed oggetti di vario tipo, in favore della popolazione ucraina. L’esercente rimarrà aperto h24. Si possono consegnare direttamente nel negozio medicinali e poi oggetti di vario tipo: sacchi a pelo, letti da campo, caschi, walkie-talkie, visiere notturne, batterie, torce elettriche, barelle, batterie e pile, garze e disinfettanti, kit di pronto soccorso tattico, ginocchiere. Vengono raccolti e richiesti anche scatole di cartone e abiti pesanti.

“Tutto quello che avremo raccolto – spiegano dall’alimentari – dovrà essere diviso separatamente e imballato. Già da domani (vedremo dalla situazione e dall’importo raccolto) i nostri ragazzi porteranno tutto ciò che abbiamo raccolto in Ucraina”.