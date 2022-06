Alice Volpi conquista anche l’oro agli Europei di scherma

Arriva l’oro per l’Italia nel fioretto femminile a squadre ai Campionati Europei Assoluti di Adalia, in Turchia, battendo in finale 45-25 la Francia. Fra le azzurre anche la nostra Alice Volpi, fresca vincitrice del Mangia d’Oro, insieme a Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo.

Un trionfo particolarmente dolce per la giovane senese visto che un fastidioso infortunio aveva mantenuto un punto interrogativo sulla presenza della schermitrice delle Fiamme Oro fino all’ultimo momento. Alice Volpi, peraltro, aveva già conquistato il bronzo nel fioretto individuale.