Alex Zanardi, intervento all’ospedale di Siena: il campione lotta tra la vita e la morte

“E’ ricoverato in condizioni gravissime al policlinico Santa Maria alle Scotte Alex Zanardi, pilota automobilistico, paraciclista e conduttore televisivo, rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena”.E’quanto si apprende dal primo bollettino dell’ospedale di Siena .”Zanardi è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso ed è atterrato all’ospedale di Siena alle 18 – si legge-. E’ stato subito preso in cura dai professionisti del Pronto Soccorso, valutato in shock room e le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato ed è al momento sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia”.

“Stiamo seguendo con attenzione ed il fiato sospeso la situazione di Alex Zanardi. In questo momento so che viene seguito con grande attenzione dai professionisti dell’Aou senese, anche se la situazione sembra molto grave. Siamo vicini a lui e alla famiglia e speriamo con tutto il cuore che ce la possa fare”. Così l’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi, commentando la notizia del terribile incidente che ha coinvolto oggi pomeriggio Alex Zanardi.