Alex Zanardi, primi segnali di ripresa: fa ‘ok’ con il pollice

Alex Zanardi lancia alcuni segnali di lenta ripresa. Secondo le ultime indiscrezioni raccontate dal personale medico dell’ospedale di Padova, l’atleta sarebbe in grado di vedere, sentire e compiere alcune azioni con la mano. Così prende vita la terza vita di Alex Zanardi, rimasto coinvolto in un grave incidente lo scorso 19 giugno, nella strada che collega Pienza a San Quirico d’Orcia in provincia di Siena. Nonostante i gravi problemi neurologici riportati a causa del violento scontro con il tir, l’atleta sembra rispondere bene agli stimoli.