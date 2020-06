Alex Zanardi, parla il camionista che lo ha colpito: “Sono distrutto, ma non è colpa mia”

“Sono distrutto ma non è colpa mia”. Ha parlato a RadioRai il camionista di 44 anni residente nel comune di Castelnuovo Berardenga che guidava il mezzo che ha colpito l’ex campione di Formula1 Alex Zanardi nel corso dell’iniziativa “Obiettivo tricolore” nelle vicinanze di Pienza.

“Va male – afferma l’uomo – perché la situazione è brutta, e non è colpa mia. Quando ho visto che lui sbandava mi sono buttato tutto a destra, ma lui mi è venuto addosso ed è scivolato verso il camion. E’ stata una frazione di secondo e mi ha colpito. Penso di aver fatto il possibile. Penso in ogni istante a quell’attimo, mi dispiace e gli sono vicino. Non so come finirà ma io mi sento a terra”.

(Foto: Ansa)