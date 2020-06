Alex Zanardi, la lettera del Papa: “Prego per te, la tua storia è un esempio”

Anche Papa Francesco ha mandato il proprio messaggio ad Alex Zanardi: “Grazie per aver dato forza a chi l’aveva perduta – così inizia il messaggio”.

“Caro Alessandro, la sua storia è un esempio di come riuscire a ripartire dopo uno stop improvviso. Attraverso lo sport – scrive Papa Francesco – hai insegnato a vivere la vita da protagonisti, facendo della disabilità una lezione di umanità. Grazie per aver dato forza a chi l’aveva perduta. In questo momento tanto delicato le sono vicino. Prego per lei e per la sua famiglia. Che il Signore la benedica e la Madonna la custodisca”.

La lettera del Papa è stata pubblicata dalla Gazzetta dello Sport. Il messaggio del Papa è arrivato grazie all’iniziativa di don Marco Pozza, cappellano del carcere Due Palazzi di Padova che ha intervistato il Papa per Tv2000 e che quest’anno ha animato la Via Crucis a San Pietro.