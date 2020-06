Alex Zanardi in terapia intensiva dopo delicato intervento: condizioni gravissime

Sulla Sp 146, strada dell’incidente, è arrivato il magistrato Serena Menicucci. Intanto al policlinico delle Scotte sono giunti anche la moglie di Alex Zanardi, Daniela, insieme al fratello e alla nipote. Sul posto c’è anche , accompagnato da amici senesi, il dottor Claudio Costa, medico e amico di Alex Zanardi. “In merito alle condizioni cliniche di Alex Zanardi, ricoverato in condizioni gravissime al policlinico Santa Maria alle Scotte a causa di un incidente stradale avvenuto in provincia di Siena- comunica l’ospedale-, la Direzione Sanitaria dell’Aou Senese informa che l’intervento neurochirurgico e maxillo-facciale a cui è stato sottoposto l’atleta, a causa del grave trauma cranico riportato, è iniziato poco dopo le 19 e si è concluso poco prima delle 22. Il paziente è stato poi trasferito in terapia intensiva, in prognosi riservata. Le sue condizioni di salute sono gravissime”.