Alex Zanardi, il San Raffaele: “Progressi significativi, quadro resta complesso”

Per Alex Zanardi “progressi significativi” nelle condizioni ma “i medici ribadiscono, comunque, il permanere di un quadro clinico generale complesso, sulla cui prognosi è assolutamente prematuro sbilanciarsi”. Lo fa sapere in una nota l’ospedale San Raffaele di Milano, dove l’ex pilota è ricoverato dal 24 luglio, in seguito all’incidente del 19 giugno a bordo della sua handbike nella strada tra Pienza e San Quirico d’Orcia. Zanardi “sta affrontando un percorso di cure sub-intensive”, ha “iniziato un ulteriore percorso chirurgico volto alla ricostruzione cranio facciale” e “da diversi giorni è sottoposto a sedute di riabilitazione cognitiva e motoria”.