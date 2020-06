Alex Zanardi, il bollettino medico: condizioni ancora gravissime, intubato

“Le condizioni dell’atleta Alex Zanardi rimangono ancora gravissime”, è quanto si apprende dal comunicato dell’azienda ospedaliero universitaria senese Le Scotte. Uscito dopo una lunga operazione neurochirurgica intorno alle 22 di ieri sera, adesso Zanardi si trova in terapia intensiva con parametri vitali stabili, supportato da ventilazione artificiale.

“Alex Zanardi presenta un quadro neurologico grave, è stato operato al lobo frontale adesso è stabile in terapia intensiva. Ancora non conosciamo dettagliatamente la prognosi, so solo che è un paziente cui vale la pena operare. Il quadro resta molto grave e non siamo certi di come reagirà il paziente nelle prossime ore o nei prossimi giorni”. A parlare è stato il Giuseppe Oliveri, primario di neurochirurgia dell’Aou senese che ieri sera ha operato Alex Zanardi.