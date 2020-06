“Alex Zanardi è stabile, questo ci conforta”

“Per ogni paziente in terapia intensiva la non variazione dei parametri è importantissima, soprattutto con il passare del tempo. La sua stabilità ci sta confortando”, lo ha detto Roberto Gusinu, direttore sanitario dell’azienda ospedaliera senese, a margine del punto stampa quotidiano per dare lettura del bollettino sulle condizioni di Alex Zanardi. Quella di stamattina è stat l’ultima conferenza in programma perchè, come ricorda lo stesso Gusinu “trascorsa la fase emozionale in cui tutti abbiamo deciso di affrontare questa sfida adesso c’è bisogno di tranquillità per i sanitari”.