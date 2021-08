Il Siena ha raggiunto un accordo biennale con il terzino sinistro Alessandro Favalli, 29 anni, lo scorso anno in forza al Perugia in serie C con cui ha vinto il campionato giocando 22 partite (un gol). Ha all’attivo 193 partite in C con diverse maglie tra cui Padova, Cremonese e Catanzaro e 35 in B con Ternana e Cesena. Già Nazionale Under 20 e 21. Il giocatore si sottoporrà domani alle visite mediche alla Performance.