Alessandra Renieri confermata all’Agenzia europea del farmaco

La professoressa Alessandra Renieri, medico genetista, ordinaria di Genetica medica all’Università di Siena e direttrice della Uoc di Genetica medica dell’Azienda ospedaliero universitaria senese, è stata riconfermata per un secondo mandato triennale all’Ema, l’Agenzia europea del farmaco.

Continuerà quindi a far parte della Commissione per le terapie avanzate, che ha lo scopo di valutare la sicurezza, l’efficacia dei medicinali per terapie avanzate ed è preposta ad autorizzare l’immissione in commercio dei farmaci. La stessa commissione ha infatti la responsabilità di stendere un primo parere per l’opinione di Ema su ciascuna medicina che viene sottoposta all’Agenzia, prima della decisione definitiva per l’immissione in commercio del farmaco.

Tra le attività della commissione, che si occupa in particolare di prodotti medicinali per terapie avanzate che includono terapie cellulari, terapie tissutali, terapia genica e la qualità e sicurezza dei medicinali innovativi c’è la certificazione di dati di qualità per le piccole e medie imprese che sviluppano farmaci innovativi, oltre alla consulenza scientifica per le iniziative dell’Unione europea nel settore. Alla commissione partecipano i membri delle Agenzie del farmaco di tutte le nazioni europee, oltre ai rappresentanti dei pazienti e dei medici.