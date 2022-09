Al via Relazioni d’arte, Axel Hemery: “La Pinacoteca è al centro di tutto”

“La Pinacoteca è al centro di tutto”. Così Axel Hemery ha presentato “Relazioni d’arte”, il ciclo di conferenze con esperti delle Università di Siena, Firenze e dell’Università per Stranieri di Siena legate alle opere della Pinacoteca nazionale di Siena e dei siti a questa afferenti. “Questo è l’unico luogo – spiega – dove si può percepire tutta la ricchezza della scuola senese. Esistono posti dove arriva una parte di un capolavoro, ma noi abbiamo la totalità, il fondo stesso che compone la grandezza dell’arte senese”.

Il primo appuntamento di Relazioni d’arte, si è tenuto questa sera, martedì 13 settembre, dentro palazzo Chigi Piccolomini alla Posterla. Ad aprire il ricco programma è stata la conferenza di Alessandro Angelini e Gabriele Fattorini dal titolo: “Francesco Di Giorgio tra Siena e Urbino: spigolature sulla mostra della Galleria Nazionale delle Marche“.

“Noi ci appoggiamo – racconta ancora Hemery – alle eccellenze del territorio che sono i nostri docenti per fare conoscere l’arte senese al pubblico. La mostra di Urbino, come quella di Gubbio, è dovuta anche ai nostri prestiti, in questo senso siamo anche noi una Pinacoteca diffusa. Con Urbino c’è un legame forte, soprattutto grazie alla figura di Francesco Di Giorgio Martini. È stato questo il tema della conferenza di stasera”.

Axel Hemery che prosegue parlando ancora di Relazioni d’arte: “Tutte le conferenze verteranno sulle opere della Pinacoteca. Ci sono accademici di alto livello, che da sempre studiano le nostre collezioni, e che ne hanno fatto tesoro. Io non ho inventato nulla, riprendo una direttrice già esistente. Tra poco, peraltro, festeggeremo il 90° anniversario della Pinacoteca, il che vuol dire che abbiamo un’età rispettabile. Si tratta di un traguardo da festeggiare e lo faremo con eventi e con una serie di aperture eccezionali”.

La Pinacoteca di Siena che tra le altre cose conserva uno dei più famosi ritratti della regina d’Inghilterra, Elisabetta I. “L’opera sta partendo – chiosa il direttore – verso New York. Io l’accompagnerò personalmente, in questo senso sarò l’ambasciatore della Pinacoteca nazionale al Moma di New York”.