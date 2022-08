Al via l’English summer camp di Chiusi

E’ iniziato il primo modulo dell’English Summer Camp, il centro estivo in lingua inglese organizzato dal Comune di Chiusi e dall’Associazione Speaking Books di Castiglione del Lago per i ragazzi dai 5 ai 13 anni che si svolgerà fra la biblioteca Comunale ed il chiostro di San Francesco, dal lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.

Ottima è stata la risposta di famiglie e ragazzi che hanno scelto un modo alternativo e divertente per imparare l’inglese, gli iscritti al corso sono stati infatti ben 87. Ogni modulo avrà un numero massimo di 30 partecipanti, seguiti da tre teachers che impegneranno i ragazzi in letture e giochi attinenti, tutto in lingua inglese.

“Un’opportunità innovativa – dichiara l’assessora alla Scuola e al Sociale Maura Talozzi – di apprendere e approfondire la lingua inglese divertendosi e stando in compagnia. L’iniziativa ha raccolto molto interesse, con numeri inaspettati tra i nostri cittadini ed è stata apprezzata anche dalle famiglie dei comuni limitrofi. Il corso è andato ad arricchire l’offerta, già importante, di iniziative estive per i nostri ragazzi. Chiusi conferma la volontà di caratterizzarsi come un paese a misura di famiglia, proponendo sempre nuove occasioni.”