Al via le iscrizioni per le scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2023-2024

Sono aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali di Siena per l’anno scolastico 2023-2024. Le strutture Mara Meoni, Raggio di Sole, Anna Maria Enriques Agnoletti, Monumento, Santa Marta e Baldovina Vestri accoglieranno i bambini nati negli anni 2018 – 2019 – 2020 secondo la zona di appartenenza che è consultabile sul sito del Comune di Siena (clicca qui). Verranno inoltre valutate, su disponibilità dei posti, anche le domande dei bambini nati a gennaio 2021 e di coloro che sono residenti nelle zone di appartenenza di altre scuole. Le iscrizioni dovranno essere effettuate, dal 9 al 30 gennaio 2023, con le modalità indicate qui. Per ulteriori informazioni scrivere a [email protected] o chiamare: 0577-2923881.