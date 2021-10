Al via la terza edizione di ‘Cavalli d’autore’, Elena Conti: “Nel ricordo di Andrea Mari”

“L’unico contagio di questo periodo che vorremmo ricordare è il sorriso di Andrea Mari, che purtroppo, oggi non è più con noi”. Sono queste le parole scelte da Elena Conti, la curatrice della mostra Cavalli d’autore, per dedicare l’evento alla memoria di ‘Brio’, tragicamente scomparso nel mese di maggio. “Lo abbiamo voluto ricordare così – continua – perché Andrea Mari veniva sempre, si soffermava sui quadri, era sempre curioso e faceva tante domande”.

“L’evento è collegato – prosegue – al ‘palio dei go kart‘, al quale prenderanno parte fantini, barbareschi e personaggi del Palio in genere, previsto per il 24 ottobre a Casetta. La mostra, invece, sarà esposta qui al Santa Maria della Scala fino a quel giorno: l’ingresso è libero per i senesi mentre rientra nel ciclo museale per gli altri. Nella mostra sono esposti quadri dedicati ai cavalli di artisti italiani e internazionali: vediamo le opere di Ali Hassoun, Carol Marano e tanti altri”. “Ormai sono tre anni – conclude – e l’interesse continua a crescere: Siena ama il cavallo e lo vuole dimostrare”.

Ha partecipato all’organizzazione dell’evento Stefano Berrettini, che ha voluto sottolineare il legame con la gara dei go-kart prima di sottolineare: “Un evento dedicato a Lilt ma ‘nel segno di Brio’. Ricorderemo Andrea Mari, così come sarebbe piaciuto a lui, stando tutti insieme, divertendoci e facendo beneficienza”. Non è voluto mancare neanche il comune di Siena, oggi presente con Sara Pugliese, assessore alla Cultura, che ha commentato: “Abbiamo sempre voluto supportare questo evento perché crediamo fermamente in questa iniziativa. Questa è una mostra tutta senese che pone al centro di tutto la figura del cavallo, il simbolo che più di ogni altro rappresenta la nostra festa e la nostra passione”.

