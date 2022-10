Al via la seconda edizione del Campionato tra classi

Torna per il secondo anno consecutivo il Campionato tra classi, il torneo digitale tra tutti gli alunni della provincia di Siena che vuole premiare le scuole più attente e sensibili all’ambiente. L’iniziativa mette in palio un premio finale per gli alunni più bravi a rispondere ai quiz ambientali e premi intermedi per tutti partecipanti. Obiettivo del gioco al quale si accede attraverso sienambientetour.it, la piattaforma didattica ideata per far conoscere tutto ciò che avviene dopo la raccolta differenziata, è diffondere la conoscenza del mondo del riciclo, della gestione dei rifiuti e delle buone pratiche, non solo a scuola ma anche in famiglia.

La struttura del gioco è la stessa della prima edizione. Il primo passo da fare per le classi che vogliono cimentarsi nella sfida è collegarsi a sienambientetour, guardare i video e i tutorial e rispondere in classe ai quiz ambientali per acquisire i primi punti necessari a scalare la classifica del campionato. Da quest’anno c’è però un un’importante novità: la possibilità di far partecipare e coinvolgere le famiglie. Il nuovo regolamento del gioco permette infatti agli studenti, grazie al sito sienambienteingioco, di giocare da casa con i propri familiari e puntare al primo premio. Sienambienteingioco, è liberamente accessibile da tutti coloro che vogliono saperne di più sull’economia circolare e sul riciclo anche senza necessariamente partecipare al Campionato. Oltre alla sezione gaming, è possibile consultare l’area “curiosoni”, una sezione del sito con tante curiosità e informazioni sull’economia circolare e su come si riciclano i rifiuti. Per i partecipanti al gioco in palio ci sono migliaia di biglietti omaggio per eventi sportivi e ingressi al museo, in partnership per con Emma Villas, Straligut teatro e Fondazione Musei Senesi.

Nella nuova edizione del Campionato, sono confermate per gli studenti tutte le iniziative da seguire direttamente in classe. In collaborazione con Straligut teatro sono state programmate tre dirette su altrettanti temi specifici da seguire direttamente in aula. Grazie al format ormai consolidato dell’E-talk, una vera propria trasmissione sull’ambiente con tanto divertimento e spunti di riflessione, gli alunni potranno fare domande o intervenire per dire la loro sugli argomenti proposti. La prima diretta è in programma per il mese di gennaio e sarà dedicata ai vantaggi ambientali per l’ambiente che si ottengono grazie al riciclo.

La partecipazione al Campionato per tutte le scuole medie e primarie è gratuita. Per iscrivere le classi i docenti devo cliccare www.sienambientetour.it, compilare il form di accesso e poi passare direttamente ai giochi.