Al via la campagna abbonamenti al Teatro del Popolo di Rapolano Terme

Prenderà il via sabato 27 novembre e domenica 28 novembre con la conferma dei vecchi abbonati la campagna abbonamenti per la stagione teatrale 2021-2022 del Teatro del Popolo di Rapolano Terme, in programma a partire da venerdì 10 dicembre. Sabato 4 dicembre e domenica 5 dicembre, poi, sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti, nel rispetto delle capienze previste dalla normativa anti Covid-19 vigente.

La stagione teatrale rapolanese, promossa dal Comune e dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus con la collaborazione dell’Associazione Filarmonico Drammatica di Rapolano Terme, proporrà sei spettacoli fra commedia, musica, dramma e comicità e vedrà protagonisti noti a livello nazionale, quali Amanda Sandrelli, Maria Amelia Monti, Marina Massironi, Gennaro Cannavacciuolo, Cochi Ponzoni, Matteo Taranto, Francesca Sarteanesi e Luisa Bosi, oltre all’Orchestra Regionale della Toscana.

Informazioni. Le conferme degli abbonamenti potranno essere effettuate sabato 27 novembre, dalle ore 16 alle ore 19, e domenica 28 novembre, dalle ore 10 alle ore 12, mentre i nuovi abbonamenti potranno essere sottoscritti sabato 4 dicembre, dalle ore 16 alle ore 19, e domenica 5 dicembre, dalle ore 10 alle ore 12. Dai giorni successivi, sarà possibile contattare il numero 331-8181776 oppure l’indirizzo di posta elettronica [email protected]. La possibilità di acquistare l’abbonamento per i nuovi abbonati nei giorni di sabato 4 e domenica 5 dicembre sarà possibile in relazione al numero di conferme dei vecchi abbonati, nel rispetto delle capienze previste dalla normativa anti Covid-19.