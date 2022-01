Al via il progetto ‘Nobili cause’: un automezzo per l’associazione Auser comprensorio Siena

Siena, l’Associazione di volontariato Auser comprensorio Siena avvia il progetto ‘Nobili cause’, che darà la possibilità di avere a disposizione – con la formula del comodato d’uso gratuito – un automezzo da destinare al personale affinché possa effettuare, nel territorio della città e della provincia di Siena, il trasporto di anziani, ammalati e disabili; in questo modo le persone svantaggiate potranno essere aiutate, muoversi gratuitamente e liberamente, senza appesantire ulteriormente il bilancio dell’Associazione.

Il partner tecnico dell’iniziativa è ‘La fabbrica della solidarietà’ srl. La società terrà a proprio carico i costi di gestione del servizio dell’auto; la ditta stessa poi metterà a disposizione le fiancate del veicolo per l’inserimento di spazi pubblicitari: in questo modo, gli imprenditori del territorio potranno sostenere un servizio per la collettività, al fianco delle persone bisognose di aiuto. Gli operatori economici sono invitati ad aderire a questa iniziativa di rilevante utilità sociale.