Al via il corso di ufficiale dello stato civile: partecipano 35 dipendenti comunali

Lunedì prossimo, 7 ottobre, all’Hotel Palace di Siena, prenderà il via il corso di abilitazione alle funzioni di ufficiale dello stato civile, al quale parteciperanno 35 dipendenti comunali in servizio nei comuni delle province di Siena e di Grosseto.

L’attività formativa, programmata nel quadro delle iniziative finalizzate a migliorare ed a qualificare i servizi alla cittadinanza, è stata organizzata dalla Prefettura di Siena con la collaborazione dell’ Associazione DeA e prevede 50 ore di lezione articolate su 6 giornate, con un esame finale conclusivo ed il rilascio del diploma di abilitazione.Prenderanno parte ai lavori d’aula in qualità di uditori anche numerosi dipendenti comunali i quali, sebbene non ancora in possesso dei requisiti per conseguire l’abilitazione, hanno mostrato grande interesse a ricevere formazione idonea all’esercizio delle funzioni.

La necessità di corsi abilitanti è il riconoscimento, da parte del legislatore, della grande rilevanza del servizio dello stato civile e della professionalità richiesta agli ufficiali di stato civile, chiamati anche a svolgere funzioni, prima di esclusiva competenza della magistratura, in materia di separazione e divorzio. Il programma del corso privilegia gli aspetti tecnici e procedurali delle diverse tematiche dello stato civile, con approfondimenti in materia di diritto comunitario e di diritto internazionale privato e lezioni dedicate all’innovazione tecnologica e a nuove materie di interesse generale, quali il diritto alla privacy.