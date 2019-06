Al via i campi estivi al ricreatorio del Costone: ecco come iscriversi

Tornano i camp estivi al ricreatorio del Costone, dopo una parentesi di alcuni anni effettuata al PalaOrlandi, per consentire così ai ragazzi dai 5 ai 13 anni di godere appieno degli spazi all’aperto dell’antica struttura, all’interno della quale si trovano ampi giardini e un campo da calcetto e di pallacanestro. Il via è previsto per martedì 11 giugno, subito dopo la chiusura delle scuole, con la prima settimana che si concluderà venerdì 14, mentre la 2^ sarà dal 17 al 21 giugno, la 3^ dal 24 al 28. Poi si replicherà ad agosto dal 26 al 30 e dal 2 al 7 settembre. Gioco, sport, laboratori artistici, il tutto condito con un sano divertimento per crescere insieme. La novità assoluta di quest’anno è rappresentata dalle lezioni di lingua inglese che si terranno nel pomeriggio due volte alla settimana, grazie alla collaborazione con la Wall Street Institute di Siena. Per informazioni e iscrizioni: don Emanuele Salvatori (347 5054338), Segreteria del Costone (0577 42073 – orario pomeridiano), oppure scrivere una mail a: [email protected]