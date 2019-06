Al tribunale civile stasera l’appuntamento è con la genuinità dei prodotti dell’Ortomangione

MondoMangione, cooperativa di prodotti biologici ed equo solidali, ha presentato nel mese di aprile, Ortomangione, la prima CSA (comunità che supporta l’agricoltura di Siena). Un orto collettivo alle porte di Siena per l’auto-produzione.



L’Orto inizia a prendere forma e parallelamente continuano gli appuntamenti per la presentazione del progetto, del suo funzionamento, degli obiettivi e delle attività complementari.



Il prossimo sarà oggi 10 giugno alle 21 alla Limonaia del tribunale civile, che ospita l’associazione Giardino Segreto che da un paio di anni è molto attiva con incontri, proiezioni e concerti anche sui temi dell’ecologia e delle politiche sociali.



Il secondo appuntamento sarà il 12 giugno al Santa Chiara in Via Valdimontone 1 per la prima Assemblea annuale durante la quale saranno presentati il regolamento, il piano economico, lo stato dell’arte dell’orto. E questa sarà anche l’occasione per sottoscrivere l’impegnativa per l’anno 2019-20 per essere a tutti gli effetti co-produttori dell’Orto.