Al Politeama Debora Caprioglio e Corrado Tedeschi insieme per una “Notte di follia”

Martedì 19 febbraio alle 21 al Politeama di Poggibonsi un nuovo appuntamento della stagione congiunta dei teatri della Valdelsa. Sul palco Debora Caprioglio (foto in evidenza)e Corrado Tedeschi, protagonisti dello spettacolo “Notte di follia” che sostituisce in cartellone “Una cena perfetta” di cui è stata annulla la tournée italiana per motivi tecnici.

“Notte di follia” è un testo tratto da “Nuit d’ivresse” di Josiane Balasko, attrice e autrice francesce di cinema e teatro fra le più acclamate. Un testo di grande intelligenza e divertimento, che si sposa particolarmente bene con una coppia affiatata come Caprioglio e Tedeschi. Al centro un incontro inatteso al bar di una stazione. Un noto conduttore di un programma TV beve per dimenticare e, brillo, importuna una cliente sotto gli occhi di un barista irriverente e dalla battuta pronta. Lei, da poco uscita di prigione, non si lascia mettere i piedi in testa e anzi risponde per le rime. Due persone agli antipodi, sole, accomunate dallo stesso segreto iniziano un dialogo divertente e serrato finché man mano che la notte si fa più assurda emerge il vero malessere che pervade e unisce queste due singolari anime. L’amnesia al risveglio del protagonista Jacques trasporterà i tre personaggi in un turbinio di follia dove, tra offese, battute e malintesi, emerge ciò che veramente conta, ciò che attira un essere umano verso l’ altro.

La sera dello spettacolo sarà possibile cenare nei locali del centro di Poggibonsi con la formula Piattoteatro, promossa dal Teatro Politeama in collaborazione con l’Associazione Via Maestra e con alcuni ristoratori del centro di Poggibonsi. Tante possibilità diverse per tutti gli abbonati e gli spettatori della stagione teatrale Politeama per poter cenare in centro prima o dopo gli spettacoli con menù ad hoc pensati per una cena gustosa e veloce a prezzi promozionali (i locali aderenti e i menù saranno consultabili a breve nell’apposita sezione del sito www.politeama.info).

I biglietti sono disponibili in prevendita e possono essere acquistati presso il Teatro Politeama, P.zza Rosselli 6, Poggibonsi ([email protected], 0577983067), in orario cassa teatro (mercoledì dalle 17 alle 19, il sabato dalle 16 alle 19 e il giorno dello spettacolo dalle 18). Grazie alla biglietteria integrata è possibile acquistare i biglietti anche presso le casse del Boccaccio di Certaldo e del Popolo di Colle di Val d’Elsa. È inoltre disponibile la prevendita online sul sito www.politeama.info. Chi ha già acquistato il singolo biglietto per lo spettacolo La cena perfetta e desidera il rimborso, può recarsi presso le casse dei teatri. Chi ha il biglietto e desidera vedere “Notte di follia” non importa che effettui il cambio di biglietto e può presentarsi la sera dello spettacolo a teatro. Per gli abbonati “Notte di follia” sostituisce “La cena perfetta”.

La stagione teatrale congiunta è organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi, dalla Fondazione Elsa – Culture comuni, dall'Azienda speciale Multiservizi di Colle di Val d'Elsa e dalla Società GrandeSchermo.