Al PalaEstra di Siena due amichevoli dell’Italvolley femminile

Il mese di maggio vedrà protagonista la nazionale femminile azzurra che sarà impegnata in quattro incontri amichevoli. Per il pubblico italiano sarà la prima occasione di vedere in campo le ragazze di Mazzanti con i gradi di campionesse d’Europa.

L’esordio stagionale è fissato per giovedì 19 maggio al Palazzo Wanny contro la Croazia, match che verrà replicato venerdì 20 maggio al PalaEstra di Siena. Domenica 22 maggio le azzurre torneranno in campo sempre al Palazzo Wanny per affrontare la Bulgaria, mentre lunedì 23 maggio le due squadre si sfideranno nuovamente al PalaEstra di Siena.

Nelle prossime settimane verranno comunicati gli orari di gioco e ulteriori informazioni.