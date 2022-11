Al Moccagatta decide ancora Paloschi: la Robur supera 1-0 l’Alessandria

Torna alla vittoria la Robur Siena che espugna il campo dell’Alessandria per 1-0. Partita solida dei bianconeri che concedono poco ai padroni di casa. Il gol del vantaggio, firmato da Alberto Paloschi, arriva al 56′ e vale tre punti. Un successo importante per la squadra di Pagliuca che può così riprendere il proprio cammino dopo lo stop casalingo con la Lucchese. Per i bianconeri all’orizzonte ora c’è il big match di sabato prossimo con la Carrarese. Per la squadra toscana si tratta di un successo che peraltro consente di rimanere attaccati al treno delle prime della classe che vede ben sette squadre nel giro di tre punti in attesa delle partite di questa sera di Gubbio ed Entella.

Siena; (4-3-1-2) Lanni; Raimo, Crescenzi, Riccardi, Favalli; Collodel, Leone, Castorani; Belloni; Paloschi, Disanto

Panchina: Manni, Frediani, Meli, Rizzitelli, Bianchi, De Santis, Franco, Picchi.

Allenatore: Guido Pagliuca.

Avvio di partita molto ordinato per entrambe le formazioni attente a non scoprirsi. La prima chance di fare male capita all’11’ nei piedi dei piemontesi sugli sviluppi di corner, ma la conclusione viene respinta dalla retroguardia bianconera. Col passare dei minuti i senesi provano a alzare i giri del motore e alla mezz’ora si costruiscono una possibilità ma la difesa dei padroni di casa è brava e anticipa Paloschi diretto a rete. Il primo tempo si chiude così sul punteggio di 0-0.

Al rientro dagli spogliatoi è il Siena che prova subito ad accelerare e dopo appena 10 minuti dall’inizio della ripresa arriva la rete del vantaggio. Il traversone di Belloni viene intercettato da Crescenzi che fa la sponda alla perfezione per Paloschi che non sbaglia e sigla la rete dell’1-0. Nonostante il vantaggio non smette di spingere la Robur che cerca la rete del raddoppio, e in questo frangente Pagliuca getta nella mischia anche Arras al posto di Paloschi. Nei minuti finali ci provano i grigi ma, dopo 5 minuti di recupero, l’arbitro dice che può bastare così. Finisce 0-1 al Giuseppe Moccagatta di Alessandria con i bianconeri che festeggiano tre punti meritati.