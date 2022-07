Al Franci i locali in Sant’Agostino: c’è la determina del Comune, la statizzazione è ad un passo

All’Istituto Franci saranno concessi in uso gratuito per 99 anni i locali davanti al Prato di Sant’Agostino. Lo stabilisce una determina comunale che prende atto della convenzione approvata nello scorso consiglio del 24 giurno.

Allora l’aula disse sì ad uno schema di convenzione, siglato tra Miur, Comune e lo stesso Conservatorio, che era necessario per consentire il perfezionamento del processo di statizzazione dell’Istituto. Sarà di 51mila euro il contributo annuale flessibile del Comune. E per l intera durata della convenzione, tutte le spese, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le varie utenze saranno a carico della Franci.

Rispetto però a quanto votato del consesso la convenzione, che nel frattempo è stata aggiornata lo scorso 12 luglio, prevede una novità all’articolo 2, dove viene riportato che “il Comune si impegna a cedere in proprietà i beni mobili e strumentali in dotazione all’Istituzione statizzata, secondo apposito inventario sottoscritto con l’Istituto Rinaldo Franci”.

Soddisfazione è stata espressa dal direttore del Conservatorio Matteo Fossi: “Penso che siamo arrivati alla fine di questo processo. E adesso dovremo procedere al passaggio dei documenti al Ministero per procedere alla firma ” della convenzione. “Siamo arrivati in fondo al percorso. E non ho mai avuto dubbi che riuscissimo a farcela”

MC