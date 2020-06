Al conservatorio Franci si celebra la festa della musica: al via un concerto on-line

Al conservatorio Rinaldo Franci si celebra la festa europea della musica, una maratona di note per celebrare un momento di gioia. Purtroppo il periodo impone forti restrizioni che non potranno permettere la presenza di un pubblico, ma l’era digitale è sicuramente di grande aiuto. Per questo le performance musicale si terranno interamente on-line. In occasione della “Fête de la Musique”, nata in Francia per celebrare il solstizio d’estate e oggi evento dedicato alla musica diffuso in tutta Europa, il Conservatorio senese mette in scena il talento di grandi e piccini, studenti e docenti, per una grande non-stop musicale da seguire in streaming sul canale YouTube e sui social dell’istituto.

Un evento che terrà impegnato tutto il week end: si inizierà già da domani con ‘Aspettando la festa’, suoneranno gli allievi dell’Istituto che, per il rispetto delle norme anti Covid, suoneranno su un palco privo del suo pubblico con ingresso contingentato riservato ai soli allievi. Le loro note saranno in diretta sui canali Youtube e Facebook dell’Accademia. Un grande palcoscenico multimediale sulla piattaforma Zoom ospiterà anche il laboratorio di ‘Pratiche e Scritture Contemporanee’ curato dai docenti Eleonora e Federico Costanza. Per l’occasione sarà creata una “camera sonora online”, che ospita studenti, musicisti e pubblico, che potrà accedere alla sessione performativa dal titolo Caosmo, attraverso un invito-link e interagire live.

Si prosegue poi verso domenica 21 giugno, giorno in cui prenderà vita ‘La Festa della Musica’, con la messa in onda, sempre sul canale YouTube e sui social del Conservatorio Franci, delle più belle esecuzioni e dei contributi inviati da studenti e docenti dell’istituto. Gran finale, sempre online alle ore 20, con il concerto della Sinfonia n. 5 di Mahler interpretata dalla Dartmouth Symphony Orchestra, con il Conservatorio Rinaldo Franci di Siena e l’Orchestra Toscana dei Conservatori, per la direzione del Maestro Filippo Ciabatti.

Info utili. Per conoscere il Conservatorio Rinaldo Franci di Siena è possibile consultare il sito www.istitutofranci.com oppure seguire la Pagina Facebook, il profilo Twitter e Instagram dell’Istituto Rinaldo Franci.