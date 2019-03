Aism Siena: i fiori nelle piazze contro la sclerosi multipla. Ecco dove

Da venerdì 8 per la festa della donna anche le piazze senesi ci ricordano che ci sono persone che hanno bisogno di noi. Un aiuto può essere dato scegliendo una pianta di gardenia o di ortensia, con un contributo minimo di 15 euro l’una, o entrambe: due fiori che sottolineano lo stretto legame tra le donne e la sclerosi multipla che colpisce la popolazione femminile in misura doppia rispetto agli uomini. In Italia, ogni giorno, a 6 donne viene diagnosticata questa malattia.

Ecco in quali comuni senesi dove sarà possibile comprare una pianta:

A Siena in piazza Salimbeni l’8, il 10, l’ 11, il 12 ed il 13 marzo, alla

Madonna delle Nevi il 9 marzo, al Centro Commerciale Porta Siena nelle date 8, 9, 10, 16 e 17 marzo ed al centro clinico Le Scotte in viale Mario Bracci 11 nei giorni 6, 7, 13, 14 e 15 marzo

Ad Abbadia San Salvatore in via Bolzano numero 7 il 9 Marzo, in Viale Roma il 9 ed il 10 marzo

Ad Asciano in corso Matteotti il 10 marzo, in via G.Amendola – località Campo della Fiera (in occasione del mercato rionale) il 9 marzo ed in

via Grottoli numero 1 il 9 ed il 10 marzo

A Cetona in piazza Garibaldi il 9 ed il 10 marzo

A Casole d’Elsa in piazza della Libertà il 9 ed il 10 marzo

A Castelnuovo Berardenga in via Caduti della Resistenza il 9 ed il 10 marzo

A Chianciano Terme in via del Prato numero 35 il 9 marzo, in via della Pace il 9 ed il 10 marzo

A Montalcino in piazza del Popolo il 9 ed il 10 marzo

A Piancastagnaio ai giardini Nisini il 9 ed il 10 marzo

A Monteroni d’Arbia alla circonvallazione J.Kennedy il 9 marzo

A Poggibonsi in Largo Gramsci il 9 ed il 10 marzo ed a Poggibonsi in frazione Staggia Senese in via Prato il 9 ed il 10 marzo

A Sarteano in piazzale Ippocrate l’ 8, il 9 ed il 10 marzo ed al Parco Dezzoni Mariett l’ 8, il 9 ed il 10 marzo

A Sinalunga al centro commerciale i Gelsi il 9 ed il 10 marzo

A Sovicille frazione San Rocco a Pilli in via Grossetana angolo Ucciano il 9 ed il 10 marzo