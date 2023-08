Ai nastri di partenza l’annata della Vismederi Costone Siena

La Vismederi Costone Siena ha mandato in archivio il proprio day 1 della stagione. Al raduno, che si è tenuto ieri sera, domenica 20 agosto, al PalaOrlandi di Siena ha presenziato tutta la squadra ma anche gli allenatori e i membri dello staff fisioterapico e sanitario. La fase di preparazione atletica, che prenderà il via questa sera, è stata quindi preceduta da un momento di socialità che ha offerto l’occasione per riabbracciarsi e per dare il benvenuto ai nuovi membri della famiglia gialloverde. La data segnata in rosso sul calendario di casa Costone oggi è quella del 17 settembre, giorno in cui la squadra senese scenderà in campo per il primo impegno ufficiale in Coppa Toscana.

Nella serata di ieri, a prendere la parola per primo è stato il presidente Emanuele Montomoli, che ha voluto parlare ai ragazzi in vista della nuova stagione. Al presidente hanno fatto seguito i discorsi di Andrea Naldini, direttore generale, e di Francesco Bonelli, direttore sportivo, che hanno prospettato ai ragazzi il programma di avvicinamento al campionato. Infine, a concludere è stato il coach, Maurizio Tozzi, che ha voluto dare la carica alla squadra.

“Il primo giorno di scuola è sempre emozionante e ci siamo ritrovati in un clima di entusiasmo e positività – spiega il ds Bonelli –. Sappiamo che tutti i giocatori, vecchi e nuovi hanno motivazioni personali importanti che dovranno portare in palestra quotidianamente e farle convogliare in un’energia positiva per tutta la squadra. Gli staff di questa squadra (tecnico, fisico, medico e nutrizionale) sono composti da persone estremamente preparate e motivate, che faranno accrescere il livello di professionalità della nostra organizzazione”.

“La giornata di oggi è un punto di partenza importante, frutto di un intenso lavoro andato avanti in questi mesi dove non ci siamo risparmiati. Abbiamo allestito un gruppo omogeneo motivato, uno staff altrettanto carico nel dare il proprio contributo” commenta invece Naldini, che conclude: “Adesso ci aspetta il lavoro in palestra, dove sono convinto che nessuno si risparmierà”.