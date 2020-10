Aggressione in San Francesco, calci e pugni ad un ragazzo: denunciati due minorenni

L’aggredito è stato trovato riverso per terra, apparentemente esanime. Sono questi i dettagli della segnalazione che la sala operativa della questura ha ricevuto poco dopo l’aggressione avvenuta ieri in pieno centro a Siena.

Gli agenti della sala operativa hanno subito constatato, dalla visione delle telecamere del sistema di videosorveglianza, la veridicità della segnalazione e, visionando attentamente i filmati, sono riusciti ad individuare un gruppo di ragazzi che, dopo aver aggredito con calci e pugni il giovane, si erano poi allontanati per le vie del centro, sempre costantemente monitorati dalle immagini della videosorveglianza che li riprendevano durante il loro percorso.

La sala operativa ha, quindi, prontamente inviato un equipaggio delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ed uno del soccorso 118 sul luogo ove si trovava riverso per terra l’aggredito e, contestualmente un altro equipaggio nella zona in cui il gruppo degli aggressori si era nel frattempo portato, in piazza Matteotti.

Sono stati identificati quattro soggetti, tre uomini, di cui uno maggiorenne, ed una ragazza minorenne, condotti in Questura per l’accertamento dei fatti.

A seguito di tale verifica è emerso che due giovani del gruppo dei quattro, entrambi minorenni dimoranti nel territorio della provincia ed entrambi conosciuti alle forze dell’ordine per analoghi episodi, dopo aver avuto una discussione scaturita per futili motivi con un ragazzo 21enne, l’hanno colpito con calci e pugni lasciandolo poi esanime per terra. Al termine della minuziosa attività di ricostruzione dei fatti i due minorenni sono stati denunciati alla competente Procura minorile.

L’aggredito, soccorso da personale del 118 e condotto all’ospedale, è stato sottoposto alle cure del caso.